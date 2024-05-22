Vanlıları bugün play-off maçı heyecanı sardı. 1. Lige bu kadar yaklaşılmışken fırsatın tepilmesini istemeyen Van Spor taraftarları, bugün güzel bir heyecan yaşayacak÷ Bu heyecanı bir arada kent meydanında izlemek istediklerini belirten ve bu yönde taleplerini dile getiren taraftarlara, Van Büyükşehir Belediyesinden açıklama geldi. Van Spor’a 1. Lig yolunda başarılar dileklerini yineleyen Van Büyükşehir Belediyesi, kent meydanında daha önce planlanmış bir programdan dolayı maçın burada izletilemeyeceği bildirildi.

Bugün saat 15.30’da 1461 Trabzonspor ile AcnTurk Van Spor FK play-off 3. Tur ilk maçında karşı karşıya gelecek. Deplasmandaki maça Van Spor taraftarları alınmayacak. Bunun üzerine taraftarlar maçın kent meydanında bir arada izlenip izlenemeyeceğini merak ederken, konuya ilişkin açıklama Van Büyükşehir Belediyesinden geldi.

“DAHA ÖNCE PLANLANMIŞ BİR PROGRAM VAR”

Konuya ilişkin olarak Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; “Değerli Halkımız ve Sevgili Van Spor Taraftarları; Bugün saat 15.30’da 1461 Trabzon Futbol Kulübü ile Van Spor Futbol Kulübü arasında Play-Off yarı final ilk maçı yapılacaktır. Van Spor taraftarlarının Belediyemizden isteği üzerine maçın Van Maal AVM yanında bulunan Kent Meydanında dev ekrandan yayınlanması istenmiştir. Üzülerek belirtmek isteriz ki daha önce Kent Meydanında planlanmış bir programdan dolayı karşılaşmayı kent meydanında yayınlayamayacağız. Play-Off yarı final şampiyonluk yolunda Van Spor'umuza başarılar diliyoruz” denildi.