Konut Talebinde Büyük Artış

2024 yılının başından bu yana konut satışları, ağustos ayında 134 bin 155 adede ulaşarak yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9’luk bir artış gösteren bu rakamlar, konut fiyatlarının reel bazda yüzde 11,6 oranında gerilemesiyle birlikte yatırımcıları harekete geçirdi. Bu durum, birikimi olan tüketicilerin, gelecekte beklenen fiyat artışlarına karşı hemen alım yapma kararı aldığını ortaya koyuyor. Özellikle yüksek mevduat, altın ve döviz kazançlarıyla konuta yönelen bireyler, piyasada yeni bir hareketlilik yaratıyor.

Faiz Düşüşü ile Yeniden Şekillenen Pazar

KONUTDER Başkanı Ramadan Kumova, konut satışlarındaki artışın, maliyetlerin yükselmesine rağmen alıcıların fırsatları değerlendirmesiyle gerçekleştiğini belirtiyor. Kredili satışlardaki düşüş oranının, potansiyel alıcıları korkutmaktan çok, mevcut fiyatların bir fırsat olarak algılanmasına yol açtığını ifade ediyor. Gelecek dönemlerde konut kredisi faizlerinde bir düşüş beklenirken, bu durumun talebi daha da artıracağı öngörülüyor. Sektördeki bu iyimser hava, yatırımcıları yeni projelere yönlendirmek için cesaretlendirirken, konut fiyatlarındaki artış beklentileri de yatırımcıları harekete geçirmeye devam ediyor.TÜGEM Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, mevcut yastık altı ekonomisinin hareketlendiğini ve altın, döviz gibi alternatif yatırım araçlarından kazanç elde edenlerin gayrimenkul alımına yöneldiğini vurguluyor. Yüksek kira sınırının kalkması da yatırımcıların iştahını artırırken, konut fiyatlarının durağanlığı fırsat alımı yapmak isteyenler için cazip hale gelmiş durumda. Bunun yanı sıra, piyasa koşullarının sağladığı avantajlarla birlikte, elinde birikimi olanlar, gayrimenkul alımında cesaretle adım atıyor ve yüksek fiyat artışlarının önüne geçmek için harekete geçiyorlar. Bu durum, konut sektöründe beklenmedik bir dinamizm yaratırken, geleceğe dair umutları da artırıyor.