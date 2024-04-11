Yüksekova’nın dağlarında karların erimesiyle birlikte baharın müjdecisi olarak bilinen çiçeklerin açması, güzel görüntüler oluşturdu. Yüksek kesimleri sarıya boyayan kar çiçekleri, güzelliğiyle ilgi çekiyor.

İlçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan Karabağ köyünün yüksek kesimlerinde açan çiçeklerin, dağlardaki kar ile birleşmesi, grenleri adeta mest etti.



"Bir taraf kar, bir taraf çiçek”

Karlı dağlarla birleşen sarı çiçekler karşısında hayran kaldığını belirten Gazeteci Ferhat Yiğit, "Bugün gezerken önümüze böyle muazzam bir görüntü çıktı. İlkbahar mevsimine giriş yaptık. Dağlarımız adeta sarı çiçeğe büründü. Şu an dağlarımızın bir tarafı karla kaplıyken bir tarafı ise çiçeklerle bürünmüş şekilde. Biz de bunu fotoğraflamak için buraya geldik ve güzel çiçekleri her şekilde fotoğrafladık. Araştırdığımızda ise kar çiçekleri olarak çıkıyor. Bizim için güzel bir anı oldu ve çok da mutluyuz” dedi.