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Yeniden Refah Partisi aylık olağan il başkanları toplantısı, parti genel merkezinde gerçekleşti. Burada açıklamalarda bulunan Erbakan, Van’ın da aralarında olduğu 4 il için partilerinin belediye başkan adaylarını açıkladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, “Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız İzzeddin Alkan, Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Sadıksoy, Bartın Belediye Başkan Adayı Faruk Tutkun, Uşak Belediye Başkan Adayı Erol Korkmaz” diyerek 4 il için partisinin adaylarını açıklamış oldu.