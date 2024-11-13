Afyonkarahisar Belediye Başkanı'nın Eşi Kalp Krizi Geçirdi

Olay, yakın çevresi tarafından büyük bir endişeyle karşılanırken, Köksal'a hemen acil müdahale yapılabilmesi için hızla hastaneye sevk edildi. Erken müdahale sayesinde Yasin Köksal'ın sağlık durumu stabil hale getirildi ve gözetim altına alındı. Bu gelişme, hem ailesini hem de Afyonkarahisar halkını derinden üzüntüye boğdu.

Hastaneye Kaldırılan Yasin Köksal'ın Durumu İyiye Gidiyor

Yasin Köksal, hastaneye kaldırıldıktan sonra tedavi altına alındı ve yapılan ilk müdahalelerin ardından sağlık durumu giderek düzelmeye başladı. Belediye Başkanı Burcu Köksal, eşiyle yakından ilgilenirken, doktorlardan da düzenli bilgi aldı. Yapılan açıklamalara göre, Yasin Köksal'ın durumu şu an için stabil ve hastanede bir süre daha gözetim altında tutulacak. Burcu Köksal, eşi için gösterilen yoğun ilgiden dolayı tüm sağlık personeline teşekkürlerini iletti.

Başkan Köksal, Eşinin Yanında ve Sürekli Destek Oluyor

Başkan Burcu Köksal, eşinin tedavi sürecini takip etmek için hastanede hazır bulunurken, Yasin Köksal'ın durumu hakkında sevindirici gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. Eşinin iyileşme sürecinin devam ettiğini ve doktorların olumlu görüş bildirdiğini belirten Başkan Köksal, bu zorlu süreçte yanlarında olan herkese minnettar olduklarını ifade etti. Yasin Köksal'ın tedavisinin birkaç gün daha hastanede devam edeceği belirtiliyor.