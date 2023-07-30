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WanHaber / Ramazan Çetin

Geçtiğimiz aylarda başvuruları alınan ve yarın ilk taksitlerin son ödeme günü olan yapılandırmadan Vanlıların da içinde olduğu binlerce kişi yararlanmıştı.

Vergi ve SSK prim borçlarını da kapsayan bir yelpazede birçok borcun yapılandırılması mümkün olmuştu.

Bu yapılandırma 48 aya kadar taksit imkanı tanırken, peşin ödemede ise gecikme faizinin yüzde 90'ını siliyordu.

Yapılandırmaya başvurular alındı. İlk taksit ve peşin ödeme tarihi ile 31 Temmuz olarak açıklandı.

Daha önce borç ödeme tarihi bir ay uzatıldığı için ikinci taksit ödemesi de 31 Temmuz'a geliyor.

Yarın taksit ödemeleri ve peşin ödemeler için son gün.

Ödemelerin veya taksitlerin yatırılmaması durumunda yapılandırma bozuluyor.