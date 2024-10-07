Standart Dışı Ürünler Pazarın Gözdesi

Sosyal medya platformlarında sıkça dile getirilen şikayetler ve bu konudaki yetersiz denetimler, bu lambaların yarattığı tehlikenin ciddiyetini gözler önüne seriyor.Çin'den ithal edilen ve 800-900 TL gibi makul fiyatlarla satışa sunulan bu farlar, resmi muayeneleri kolayca geçebiliyor. Otomotiv sektörü uzmanları, bu ürünlerin sertifikasız olmalarının yol açtığı risklere dikkat çekiyor ve yüksek ışık yoğunluğunun sağlığa olan olumsuz etkilerini vurguluyorlar.

Uluslararası Uygunluk ve Yasal Önlemler Gerekli

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sevil Karaman, bu lambaların özellikle karşıdan gelen sürücüler üzerinde ciddi rahatsızlıklar yarattığını ifade ediyor. Avrupa'da bu tür lambaların yasaklandığını ve standartlara uymayan ürünlerin ağır cezalara tabi olduğunu belirten Karaman, Türkiye'de de benzer yasakların ve etkili denetimlerin acilen uygulanması gerektiğini savunuyor.