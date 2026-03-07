Açık
Spor
Çağlar Okuldaş, Vanspor maçını değerlendirdi
Vanspor FK Yardımcı Antrenörü Çağlar Okuldaş, 1-1 berabere biten Pendikspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Girdiğimiz gol pozisyonları da var. Bugün buradan galip de ayrılabilirdik" dedi.
Fehim Atiş
Editör
07.03.2026 - 02:53
Yayınlanma
Kaynak:
İHA
Fehim Atiş
