Van, Muş, Hakkari ve Bitlis illerinde düzenlenen eğitimlerde; farklı direk tipleri ve yüksekliklerde çalışırken dikkat edilmesi gereken kurallar, çalışma sırasında karşılaşılabilecek riskler, kişisel koruyucu donanımlarının doğru kullanımı, güvenli çalışma teknikleri ile acil durumlarda uygulanması gereken kurtarma yöntemleri teorik ve uygulamalı olarak ele alındı.

Yüksekte çalışma uzmanları tarafından verilen eğitimlere, VEDAŞ'ın operasyonel süreçlerinde görev yapan mühendis, tekniker ve saha personeli katıldı. Beş ay boyunca süren ve toplam bin 280 çalışanın katılımıyla başarıyla tamamlanan eğitimlerde; personelin yüksekte gerçekleştirilen çalışmalarda karşılaşabilecekleri riskleri doğru değerlendirmeleri, güvenli çalışma yöntemlerini uygulamaları ve muhtemel acil durumlara etkin şekilde müdahale edebilmeleri amaçlandı.

Saha çalışmalarının güvenli şartlarda yürütülmesini önceliklendiren VEDAŞ, çalışanlarının görevlerini risksiz ve bilinçli şekilde yerine getirebilmeleri amacıyla iş güvenliği eğitimlerini ve uygulamalarını sürdürüyor.