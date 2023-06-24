WanHaber / Arif Karakaş

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü iştiraklerinden biri olan VANSU Personel Anonim Şirketi’ne alımı yapılacak olan 213 mevsimlik (5 ay 29 gün) personel alımı noter kurası önceki gün Van Evliya Çelebi MTAL Ugulama Oteli’nin konferans salonunda çekilmişti.

Çekilen noter kurası sonrası ismi çıkan isimler belli oldu. Asil listelerde ismi yer alan kişilerin VANSU Personel Anonim Şirketi'ne müracaat ederek, işbaşı yapmaları için gerekli olan evrakları talep edebilecek.

İşte VASKİ'nin alacağı 213 mevsimlik işçinin kura sonuçları:

NOTER SONUCU ASİL VE YEDEK LİSTESİ