Temsilcimiz Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, milli arada takımın eksiklerini gidermeye çalıştıklarını belirterek, öncelikli hedeflerinin savunma organizasyonunu güçlendirmek ve ardından hücum gücünü artırmak olduğunu söyledi. Gürsel, Bandırma Spor karşılaşmasıyla birlikte galibiyet serisi başlatmak istediklerini ifade etti.

“ÖNCELİKLE İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ DURUMDAN ÇIKMAMIZ LAZIM”

Vanspor’un mevcut konumundan bir an önce çıkması gerektiğini ifade eden Teknik Direktör Gürsel, “Öncelikle içinde bulunduğumuz durumdan bir an önce yukarıya çıkmak istiyoruz. Takıma baktığımızda oyunun her bölümünü iyi oynamak isteyen bir takım olma düşüncesindeyiz. Şu anda fazla gol yiyen bir takımız. Takım savunmasını iyi yapmamız lazım. Sonuçları bir an önce alıp içinde bulunduğumuz durumdan çıkmamız lazım.” dedi.

Sadece savunma yaparak başarıya ulaşmanın mümkün olmadığını dile getiren Teknik Direktör Gürsel, “Maç kazanmak için ofans anlamında da ofansif gücümüzü iyi ortaya koymamız lazım. Futbolda oyunun, maçın her bölümünü doğru oynamak gerekiyor. Sadece savunma, sadece hücum yok. İki yönü de doğru oynamamız lazım.” ifadelerini kullandı.

“BERABER SAVUNMA YAPAN, BERABER HÜCUM EDEN BİR TAKIM”

Gürsel, takımın oyun modelini oluştururken birlikteliğe büyük önem verdiklerini belirterek, “Öncelikle takım savunmasını ve birlikteliği iyi oturtup, ondan sonra da beraber savunma yapan, beraber hücum yapan bir takım oluşturmak bütün amacımız.” şeklinde konuştu.

“ŞU ANDA PUAN TABLOSUNDAKİ DURUMU BİZ DE KABUL ETMİYORUZ”

Milli aranın ardından oynanacak Bandırma Spor karşılaşmasının önemine de değinen Gürsel, “Takımın şu an içinde bulunduğu durum bizi memnun etmiyor. Şu anda puan tablosundaki durumu biz de kabul etmiyoruz. Camiamız da bunun üzüntüsü içinde. Bu durum onlara biraz endişe veriyor. Ancak vereceğimiz mücadele, alacağımız sonuçlar, takım ruhu ve birliktelikle bu endişenin ortadan kalkacağını düşünüyorum. Bu lafla olacak bir şey değil. Sahada çalışıp sonuçları almak, gereken reaksiyonu sahada vermek gerekiyor. Bunu gösterdikten sonra bu endişe yavaş yavaş camiamızın, takımımızın ve taraftarımızın üzerinden kalkacaktır.” dedi.

Bandırma Spor karşılaşmasını yeni bir başlangıç olarak gördüklerini belirten Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, “Oyuncularımızla beraber bir an önce bulunduğumuz konumdan çıkıp arka arkaya maçlar kazanıp bir seri yakalamamız lazım. İlk maç içerideki Bandırma maçıyla inşallah başlayacağız diye düşünüyorum.” şeklinde konuştu.