Trendyol 1. Lig’de 9. hafta heyecanı yaşanacak. Temsilcimiz Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü, 9 Ekim Cuma günü, Bandırma Spor’u Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda konuk edecek.

Kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör değişikliğinin ardından çalışmalarını İzmir Altınordu tesislerinde sürdürüyor.

VANSPOR’DA YENİ TEKNİK DİREKTÖR DÖNEMİ

Milli maç arasında teknik direktör Murat Yıldırım ile yollarını ayıran Vanspor, takımın başına Mustafa Gürsel’i getirdi. Yeni teknik direktörüyle çalışmalarına başlayan Van ekibi, Bandırma Spor karşısında galibiyet alarak kötü gidişata son vermek ve ligde çıkışa geçmek istiyor.

Milli arada iki hazırlık maçı da oynayan kırmızı-siyahlı ekip, fiziksel ve taktiksel çalışmalarla takımın eksik yönlerini gidermeye çalıştı.

BİLET FİYATLARI AÇIKLANDI

Cuma günü saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı tribünlerden takip etmek isteyen taraftarlar için merakla beklenen bilet fiyatları da belli oldu.

Vanspor-Bandırmaspor karşılaşmasının bilet fiyatları şöyle:

Batı Kapalı: 165 TL

Misafir Tribünü: 10 TL

Taraftarlar karşılaşmanın biletlerini Biletinial internet sitesi veya uygulaması üzerinden satın alabilecek.