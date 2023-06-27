WanHaber / Uğur Mengeş

Türkiye Spor Yazarları Derneği'de Van Temsilcisi İkram Kali, Vanspor'un 92. Yaş dönümüyle alakalı bir mesaj yayınladı. 27 Haziran 1931 tarihinde kurulan kulübün adının "Vanspor Gençlik Kulübü" olduğunu belirten Kali, kulübün renklerinin ise siyah - beyaz olduğunu belirtti.

Vanspor'un ilk kulüp adresininin Orta Mahalle Abdulbari’nin yeri olduğunu belirten Kali, müsabakaların ise eski futbol sahası (Endüstri Meslek Lisesi karşısı) olduğunu vurguladı.

YAŞASIN VANSPOR!

Vanspor'un kuruluşuyla ilgili sosyal medya hesaplarından bir paylaşımda bulunan Kali, "Bugün Van sevdalısı bir grup sporsever, eşraf ve idareci, kentin ileri gelenleri el ele vererek siyah beyaz renklerle, "VS" logosuyla Vanspor’u kurma kararı aldıkları gündür. Vanspor’un kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen, başarısında payı olanlardan aramızdan ayrılanları rahmet ve saygıyla; hayatta olanları şükranla anıyoruz. Vanspor’un 92’inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Yaşasın Vanspor" ifadelerine yer verdi.