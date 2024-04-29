Otel işletmelerindeki hizmet standartlarının müşteri memnuniyetini etkilediğini belirten turizmciler, Van’da bazı otellerin hizmet kalitesinin iyi olduğunu ancak bunu tüm otellerin sunması gerektiğini söyledi.

Otellerin turizmle direkt ilişkili olduğunu dile getiren Tunçdemir, kaliteli hizmet ve iyi bir fiyat planlamasının kent turizmi açısından önemli olduğuna vurgu yaptı.

Birçok tatilci için otel, sunulan olanaklar ve hizmet kalitesinin önemli olduğuna değinen Turizmci Abdullah Tunçdemir, “Turistler için önemli olan unsurlardan biri de sunulan hizmet kalitesidir. Hizmet kalitesinde istenileni veremeyen oteller, turizmi elbette etkileyebilir. İyi hizmet sunan otellerimiz var tabiki de, ancak bu hizmet kalitesini kentimizdeki tüm otellerimizin sunması en önemli beklentilerimiz arasındadır.” şeklinde konuştu.

Otellerin hizmet kalitesini yükselttiği takdirde turist potansiyelinin de artacağını bildiren Tunçdemir, turistlerin gönüllü elçilik yaparak kentin turizm tanıtımında büyük rol oynadığını belirtti.

Tunçdemir, “Bizleri en iyi şekilde tanıtan unsur turistler aslında, bir nevi bizler için birer gönüllü elçi niteliğinde onlar. Burada güzel hizmetler sunan otelimiz var fakat bunu genele yaymamız gerekiyor. Birçok otelimiz sadece İranlı odaklı çalışıyor. Burada iyi ve kaliteli hizmet ile beraber iyi bir fiyat planlaması yapıldığı takdirde daha fazla turist çekeriz.” dedi.