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Van Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören öğrencilerin yüzde 70’i uzmanlık eğitimi aldıkları branştan istihdam ediliyor.

Okul Müdürü Ercan Türker, “Erasmus Projesi” kapsamında beş öğrenci ve gözetmen öğretmenleri Almanya’ya gönderdiklerini, bir aylık staj sonunda iki öğrencinin Almanya’dan iş teklifi aldığını belirtti.

“BAŞARILI ÖĞRENCİLERİMİZE İMKAN SAĞLIYORUZ”

Başarılı öğrencilerin seçilip yurtdışına staja gönderildiğini söyleyen Van Mehmet Erdemoğlu Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Proje Okul Müdürü Ercan Türker, “Yapılan akreditasyonlar sonucunda başarılı öğrencilerimizi dönem dönem yurtdışına ya da bu anlamda çalışmalar yapan önemli kurumlara gönderiyoruz.

Yurtdışına gönderdiğimiz öğrencilerimizi, ders başarısı ve katıldıkları projeler gibi unsurları dikkate alarak seçtik ve bu sayede gönderdik, çok da memnun kaldık” dedi.

Türker; “Almanya sürecinde sürekli öğrencilerimizin genel durumunu takip ettik, öğretmenlerimizden detaylı bilgileri almaya devam ettik. Öğrencilerimiz için de farklı bir deneyim oldu, biliyorsunuz ki motor denilince akla ilk gelen yer Almanya’dır.

Motor alanında dünya sektöründe önemli bir sektöre sahip, dolayısıyla öğrencilerimiz de oraya giderek yenilikleri yerinde görme ve inceleme fırsatı elde ettiler. Bu sayede başarılı öğrencilerimize istihdam kapılarını açmak için tüm imkanları değerlendiriyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Fatma Öztürk