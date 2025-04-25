Dün kapılarını açan Van İnşaat, Yapı, Dekorasyon ve Emlak Fuarı’nda dikkat çeken stantlar yer alıyor. Van Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de, öğretmenlerinin verdiği destek ile ‘akıllı ev sistemi’ kurdu ve bu sistemi fuarda açtıkları stantta tanıttı.

“8 FARKLI ALANDA PROJE ÜRETTİK”

Proje kapsamında yaptıkları akıllı ev sistemi hakkında konuşan Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojileri Alan Şefi Serhat Bozan, “Makine bölümü olarak 13. Van İnşaat, Yapı, Dekorasyon ve Emlak Fuarına katılım sağladık. Amacımız 8 farklı alanda yaptığımız ürünleri Van halkına tanıtmaktır. Yıl boyunca başarılı bulduğumuz projeleri bu tür fuarlarda sergiliyoruz.” dedi.

“ÖĞRENCİLERİMİZ AKILLI EV SİSTEMİ KURDU”

Yaptıkları projeler arasında en dikkat çekici projenin akıllı ev sistemi olduğunu belirten Bozan, “Sistemimiz Endüstri 5.0 (insansız teknoloji) alanında bir projedir. Sistem, uzaktan kumanda edilerek kapıların, kombinin, garaj kapısının, bahçe sulamasının açılıp kapanması ve buna benzer günlük hayatta ev içerisinde kullandığımız birçok alanın algoritma ve telefon uygulaması aracılığıyla uzaktan kontrol edilebildiği bir sistemdir. Mevcut evlere göre daha güvenli, tasarruflu, ekonomik ve güvenilirdir. Bizler de bu sistem ile beraber önemli bir proje hazırladık, tanıtımı için de fuarda yerimizi aldık.” sözlerine yer verdi.

“ÖĞRENCİLERİMİZ BU SİSTEM İLE İŞ İMKANI BULABİLİYOR”

Bu çalışma ile beraber farklı alanlarda çalışmalarının olduğunu da aktaran Bozan, “Aynı şekilde makine bölümümüzde CNC çalışmaları ve 3D yazıcı uygulamaları yapıyoruz. Bu ürünler, öğrencilerimiz tarafından bizzat üretilmektedir. Ayrıca mobilya bölümü öğrencilerimiz tarafından yapılan mobilya ürünleri de sergilendi. Metal bölümünde çok güzel çalışmalarımız var. Bunların yanı sıra öğrencilerimiz tarafından drone yapımı da gerçekleşti. Tüm bunları tamamen kendi imkânlarımızla ortaya koyduk. Bu tür çalışmaların desteklenmesi, projelere fon sağlanması gerekiyor. Bu işi öğrenen ve bu mesleği, bu sanatı icra eden gençler hem Van’da hem de büyük şehirlerde fabrikalarda özgüvenle çalışabilecekler. Geçmişe baktığımızda birçok öğrencimiz büyük fabrikalarda iş imkanı buluyor ve kendi işini kuran öğrencilerimiz de var.” ifadelerini kullandı.

“İNSAN HAYATINI KOLAYLAŞTIRAN BİR SİSTEM”

Fuara katılım gösteren öğrenci Kerem Gülmez, “Endüstriyel Otomasyon Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Projemiz 2024’ten bu yana devam ediyor. Projemiz, ‘Akıllı Ev Sistemleri’ olarak geçiyor. Geliştirdiğimiz uygulama sayesinde evin birçok alanını kontrol edebiliyoruz. Kart sistemi ve internet bağlantısı sayesinde telefon üzerinden evin birçok kullanım alanını yönetebiliyoruz. Örneğin; bahçe lambaları, sulama sistemleri, kapıların açılıp kapanması, doğalgaz kombisinin kontrolü gibi gündelik hayatı kolaylaştıran bu sistemin tanıtımını yapıyoruz. Bu evler aynı zamanda afete dayanıklı olup, tasarruf amacıyla güneş panelleri ile desteklenmektedir. İçerisinde güvenlik amaçlı kullanılan eşyalar, gaz ve nem sensörleri de bulunuyor. İnsan hayatını kolaylaştıran bir sistemdir.” şeklinde konuştu.

Projede yer alan bir diğer öğrenci Aykut Özdek ise, “Makine Bölümü son sınıf öğrencisiyim. Yapmış olduğumuz teknolojik ürünlerin sergilenmesine yardımcı oluyor ve okulumuzu temsil ediyorum. Hocalarımızın desteğiyle güzel çalışmalara imza atıyoruz.” dedi.