3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür Yardımcıları Ali Murat Sürekli, Ömer Bilen ve Serkan Çelik görevden alınırken, boşalan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür Yardımcılıklarına Elif Tuğçe Çınar, Ümit Yasin Güven ve İsmail Musab Gülaçar atandı.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı’nda başladığı akademi/kamu görevine İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Boğaziçi Üniversitesi Veri Bilimi ve Yapay Zekâ Enstitüsü’nde devam ettiren Vanlı isim İsmail Musab Gülaçar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

DR. İSMAİL MUSAB GÜLAÇAR KİMDİR?

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde tamamlayan Gülaçar, 2014 yılında araştırma görevlisi olarak Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji anabilim dalında akademik çalışmalarına başladı. Aynı anabilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı’nda doktora çalışmalarını yaptı. Nadir genetik hastalıkların tanısı için Tüm Genom Dizileme yönteminin önemini gösteren doktora çalışmasını tamamladı. 2016 yılında teknoparkta genetik ve biyoteknoloji alanında bölgesindeki ilk ve tek ar-ge yapan girişiminde, Kosgeb ve Tübitak destekleri alarak genetik hastalıklara yönelik tanı kitleri geliştirdi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı’nda başladığı akademi/kamu görevine İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Boğaziçi Üniversitesi Veri Bilimi ve Yapay Zekâ Enstitüsü’nde devam etti. 25.05.2024 tarihli 2024/140 sayılı Cumhurbaşkanlığı karar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Ulusal ve uluslararası bilimsel birçok projede araştırmacı ve yürütücü olarak çalışan Gülaçar’ın, uluslararası dergilerde yayınlanmış eserleri bulunmaktadır. Boğaziçi Üniversiteliler Derneği, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı ve Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı gibi sivil toplum örgütlerinde yönetim kurulu üyelikleri yaptı. Aile vakfiyesi olan Marufiye Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı’nın kuruculuğunu yaptı. İyi derecede İngilizce bilen Gülaçar, evli ve iki çocuk babasıdır.