Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan Havalimanı Karşılaştırmalı İstatistikleri Ağustos 2024 verilerine göre, Van’da bir ayda kaç uçağın iniş-kalkış yaptığı belli oldu.

AĞUSTOS AYINDA KAÇ YOLCU TAŞINDI?

Devlet Hava Meydanları tarafından paylaşılan verilere göre Van Ferit Melen Havalimanı’nda Ağustos ayında ‘kesin olmayan’ verilere göre 228 dış hat yolcusu, 137 bin 371’i ise iç hat yolcusu olmak üzere toplam 137 bin 599 gelen-giden yolcu taşındı.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE AYLIK VERİLER İSE ŞU ŞEKİLDE;

Devlet Hava Meydanları tarafından açıklanan ‘tüm uçak trafiği’ araştırma verilerine göre ise Van Ferit Melen Havalimanı’ndan 2024 yılı Ağustos sonu Ocak-Ağustos döneminde; yolcu, kargo ve yük taşımak üzere 13 bin 46 iç hat, 78 dış hat olmak üzere toplam 13 bin 128 uçak iniş-kalkış yaptı.

2023 yılının aynı döneminde 45 dış hat seferi yapılırken bu yıl aynı dönemde 78 dış hat seferi yapıldı. Aynı şekilde 2023 yılının aynı döneminde iç hat sefer sayısı 11 bin 800’den 13 bin 46’ya çıktı.