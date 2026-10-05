Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı trafik istatistiklerine göre Türkiye ve illerin ocak-eylül dönemine ilişkin trafik kazası verileri açıklandı. Verilerde ölümlü ya da yaralanmalı kazalar ile maddi hasarlı kazaların yanı sıra kazalarda hayatını kaybeden ve yaralanan kişilerin sayıları yer aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından Resmi İstatistik Programı kapsamında hazırlanan 2026 yılı Trafik İstatistik Bülteni’nde yer alan verilere göre Türkiye genelinde ocak-eylül döneminde 191 bin 843 ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Aynı dönemde 219 bin 754 maddi hasarlı trafik kazası kayıtlara geçti. Yılın ilk 9 ayında meydana gelen kazalarda bin 628 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 311 bin 123 kişi yaralandı.

VAN’IN KAZA BİLANÇOSU

Van’da ise ocak-eylül döneminde bin 440 ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Aynı dönemde Van’da bin 967 maddi hasarlı trafik kazası kaydedildi. Kazalarda 13 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 bin 387 kişi yaralandı.

Eylül ayına ilişkin verilere göre Türkiye genelinde 27 bin 908 ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazası, 33 bin 564 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 198 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Van’da eylül ayında 174 ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazası meydana gelirken, 207 maddi hasarlı trafik kazası kayıtlara geçti. Eylül ayında meydana gelen kazalarda 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 279 kişi yaralandı.

Not: Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından yayımlanan bültende yer alan ölü sayısı, yalnızca trafik kazasının meydana geldiği anda olay yerinde hayatını kaybeden kişileri kapsıyor.