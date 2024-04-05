VEDAŞ, planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında Van’ın İpekyolu, Gevaş, Gürpınar, Edremit ve Tuşba ilçelerinde bugün enerji kesintisi uygulayacak.

İşte kesintinin yapılacağı ilçeler ve mahalleler;

İPEKYOLU:

Saat 10.00 – 16.00 saatleri arasında; Cumhuriyet, Hafiziye, Cevdet Paşa Mahallelerinde, Saat 16.00 – 18.00 saatleri arasında; Hafiziye Mahallesinde

GEVAŞ:

Saat 09.00 – 15.00 saatleri arasında; Gevaş Merkez Tamamı Ve Buna Bağlı Mahaleler, Selimiye Mah, Şaligöl Mah, Hakanlar Textil, Bahçelievler Mah, Ronıs Tekstil, Orta Mah, Okyanos Ayakabı Fabrikası, Elmalı Mah, Pınarbaşı Mah, Karşıyaka Mah, Jandarma Karakolu Ve Hişet Mahallesinde, Atalan, Aladüz, Abalı Mahallelerinde, Taşkonak, Köprüler Mahallelerinde, Gündoğan Mahallesinde, Kızıltaş, Gündoğan

GÜRPINAR:

Saat 09.00 – 15.00 saatleri arasında; Çakınlı, Parmakkapı, Çavuştepe, Yukarıkaymaz, Değirmendüzü, Ortaköy, Yatağan, Akpınar, Otbiçer, Sakalar, Akbulut, Hoşap, Koyunyatağı, Aşağıkaymaz, Cumhuriyet Mahallelerinde, Hacıköy, Oğuldamı, Savacık, Işıkpınar, Güleçler, Bozyiğit, Hamurkesen, Sapakonak, Arındı, Dikbıyık, Günbaşı, Üçdoğan, Cumhuriyet, Gölardı, Kapçık, Murataldı, Topyıldız, Beşbudak, Çepkenli, Tepegören, Yaramış, Yoldüştü, Geçerli, Ortaköy, Özlüce, Taşlıyazı, Yatağan, Değirmendüzü, Kalkanlı, Karakoç, Kılıçtutan, Çörekli, Erkaldı, Kuşdağı, Parmakkapı, Sıcaksu, Topçudeğirmeni, Yedisalkım, Doluçıkın, Hoşap, Öveçli, Yurtbaşı, Bölmeçalı, Bükeç, Yolaşan, Koçgüden, Taşdöndüren, Tutmaç, Bağrıyanık, Geziyurt, Tutak, Dağseven, Kırkgeçit, Ongun, Sütlüce, Mollahüseyin, Sevindik, Akdoğu, Alnıak, Çatakdibi, Cevizalan, Dolaylı, Giyimli, Yalınca, Örmeli, Üçgen, Uzungedik, Çakınlı, Parmakkapı, Çavuştepe, Yukarıkaymaz, Değirmendüzü, Ortaköy, Yatağan, Akpınar, Otbiçer, Sakalar, Akbulut, Hoşap, Koyunyatağı, Aşağıkaymaz, Cumhuriyet Mahallelerinde

EDREMİT:

Saat 09.00 – 15.00 saatleri arasında; Gölkaşı, Köklü, Kıyıcak, Çayırbaşı Mahallelerinde, Kurubaş, Kavurma, Süphan, Bakacık, Yeni Mahallelerinde, Süphan Mahallesi Ve Eminpaşa Mahallesinde

TUŞBA:

Saat 09.00 – 16.00 saatleri arasında; Adıgüzel, Ermişler, Atmaca, Akçift, Esenpınar, Otluca, Aşıt, Koçköy, Sağlamtaş, Tevekli, Yemlice, Alaköy, Yeşilsu, Akçaören, Çakırbey, Çolpan, Tabanlı, Ayanıs, Dilimli, Gülsünler, Yumrutepe, Değirmenözü, Kolsatan, Özyurt, Pirgarip, Dağönü, Güvençli, Halkalı, Kasımoğlu, Yaylıyaka, Yeniköşk, Bağdaşan, Ocaklı, Özkaynak, Ağartı, Göllü, Meydancık, Şahgeldi, Karaağaç, Kumluca, Derebey, Mollakasım, Gedikbulak, Hıdırköy, Satıbey Mahallelerinde.