Van Valisi Ozan Balcı, Organize Sanayi Bölgesinde yapımı son aşamaya gelen tekstil fabrikalarının inşaatında incelemelerde bulundu.

İlgililerden inşaatlar hakkında bilgi alan Vali Balcı, yaptığı açıklamada, “Valiliğimiz tarafından yaptırılan 6 tekstil fabrikası faaliyette. 2 bin insanımız istihdam ediliyor. İnşaatı devam eden 4 fabrikamız da tamamlanıp kısa sürede üretime başlayacak. Bu fabrikalarımızda da 2 bin kişi istihdam edilecek. İlimizin işsizliğinin azaltılmasına katkı sağlayacağız. Hedefimiz Van’da tekstil alanında 50 bin istihdam” dedi.

TEKSTİL FABRİKALARINA ZİYARET

Vali Ozan Balcı, Organize Sanayi Bölgesinde üretim yapan tekstil fabrikalarını da ziyaret etti. Üretilen ürünleri inceleyen ve istihdam sayısı hakkında fabrika sahiplerinden bilgi alan Vali Balcı, çalışanlara kolaylıklar diledi.