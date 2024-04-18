Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Ticaret ve Sanayi Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası ve DAKA gibi kurum ve kuruluşların paydaşlığıyla açılan fuarda; yalıtımdan, iç mekan dizaynına kadar pek çok firma yer aldı.

İpekyolu Expo Fuar alanında Van'ı, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde inşaat firmalarıyla buluşturan fuar 18-21 Nisan tarihleri arasında misafirlerini ağırlayacak.

80 firmanın yer aldığı fuarın açılışını; Büyükşehir Belediye Eş Başkanları, İlçe belediye eş başkanları, Van Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri, DEM Parti Van Milletvekilleri kurdele keserek gerçekleştirdi.

CANÇELİK: TÜRKİYE'DE EN FAZLA FUAR DÜZENLEYEN 5 İLDEN BİRİYİZ!

Fuarın açılış konuşmasını yapan İpekyolu Fuar AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Cançelik, "2023-2024 yılında bölgenin tek yapı inşaat fuarını yapıyoruz. Ayrıca çevre ülkelerden gelenlerle beraber yoğun katılım bekliyoruz. 80 firma 150 marka yer alıyor, bu markalar iller arası dört günlük bir zincir oluşturacak. İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları bu konuda yarından itibaren önemli söyleşiler düzenleyecek. Türkiye'de en fazla fuarın yapıldığı 5 ilden biriyiz, bunun onurunu yaşıyoruz. Projede destek gösteren tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim." dedi.

ZEYDAN: İSTİHDAM SAĞLAYACAK ÇALIŞMALARA DESTEK OLACAĞIZ

Açılışta konuşan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, "Şehir dışından gelen katılımcılar başta olmak üzere tüm katılımcıları hem DEM Parti hem de büyükşehir belediyesi adına kutluyorum. Bu fuarın herkese hayırlı istihdamlar getirmesini diliyorum. Biliyorsunuz Van her tarafından bereket fışkıran, aslında her türlü üretim ve kalkınmaya müsait bir il. Bu potansiyeli kullanamadık ama artık bu durum değişecek. Son 10 yıldır ülkenin genelinde oluşan adaletsizlik bölgemizde de üretim ve istihdama yönelik aksaklıklara sebep oluyor. Bunu yakın zamanda seçimlerde gördük, demokrasinin en önemli durumlarından biri milletin iradesinin tecelli etmesidir." diye konuştu.

Zeydan, "İlimizde bu kadar önemli olguların hayata geçirilmesi, özellikle de istihdam sağlayacak çalışmalara destek olacağız. Büyükşehir olarak bu adımları destekleyeceğimizi söylemek istiyorum. Buradaki meslek kuruluşları, meslek kütleleri ve benzeri tüm kuruluşlarla bunların üstesinden geleceğiz. Kentin tüm dinamikleri ile birlik olup şehrimizi kalkındıracağız." şeklinde konuştu.

Açılışın ardından Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal ile diğer katılımcılar fuar alanındaki stantları gezdi.