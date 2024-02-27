VAN’DA YAŞAYAN YABANCILAR

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre Van’da ikamet izni dahilinde, bin 267 yabancı uyruklu kişi bulunuyor.

VAN’DA YAŞAYAN SURİYELİLER

Göç İdaresi Başkanlığı “Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin İllere Göre Dağılımı” verilerine göre ise; geçici koruma kapsamında Van’da bulunan Suriye uyruklu kişi sayısı bin 610 olarak açıklandı. Van’da bulunan bin 610 geçici koruma kapsamındaki Suriyelinin 1 milyon 127 bin 612 kişilik Van nüfusuna oranı ise yüzde 0,14.

İKAMET İZİNLİ KİŞİ SAYISI

Göç İdaresi Başkanlığınca açıklanan “İkamet İzni ile Ülkemizde Bulunan Yabancıların İllere Göre Dağılımı” verilerine göre ise, 559 bin 321 ikamet izinli yabancı sayısıyla İstanbul en çok izne tabi biçimde yabancının ikamet ettiği il oldu. Türkiye’de en az ikamet izinli yabancının yaşadığı şehir ise, 51 yabancının yaşadığı Tunceli oldu.

EN AZ SURİYELİ HAKKARİ’DE YAŞIYOR

En fazla yabancının da bulunduğu İstanbul, “Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin İllere Göre Dağılımı” verilerine göre, 530 bin 458 Suriye uyruklu kişi ile en üst sırada yer aldı. İstanbul’u sırasıyla; Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Konya ve Kahramanmaraş takip ederken en az Suriyelinin geçici koruma kapsamında bulunduğu il, önceki döneme göre 2 kişinin eksilmesiyle 9 kişi ile Hakkari oldu.

Nüfusa oranlandığında çıkan sonuçlara göre en yüksek oranla Suriyelinin yaşadığı il Kilis oldu. 71 bin 40 Suriye uyruklu kişinin yaşadığı Kilis’in nüfusu 155 bin 179. Kayıtlı Suriyeli sayısının, ilde yaşayan toplam kişi sayısı olan 226 bin 19’luk değere oranı ise, yüzde 31,40 oldu.