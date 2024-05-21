Son haftalarda yer yer gök gürültülü sağanak yağış etkisi altında olan Van, yeni bir yağışın etkisi altında olacak. Yağışların Van’ın doğu kesimlerinde etkili olduğu, ilerleyen saatlerde Van merkezde de etkili olacağı belirtildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada şunlar belirtildi;

“Uydu ve Radar görüntüsünden alınan son görüntülere istinaden; Tahmin edilen gök gürültülü sağanak yağışlar Van’ın doğu kesimlerinde etkili olmaya başlamıştır. İlerleyen saatlerde il merkezinde etkili olması beklenmektedir. Oluşabilecek olumsuzluklara karşı (Dolu, yıldırım düşmesi, fırtınamsı rüzgar geçişleri vb.) ilgililerin ve vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olması gerekmektedir.”