TBB meclis üyeliği seçimi Van Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesi Eş başkanı Abdullah Zeydan Başkanlığında düzenlenen toplantıya nüfusu en yüksek iki belediye olan İpekyolu Belediye Eş başkanı Cevdet Altındağ ve Erciş Belediye Eş başkanı Baran Bilici katiplik yaptı.

Büyükşehir Belediye yasası ile nüfusu 100.000 ve daha fazla olan İpekyolu ilçesi belediye Eşbaşkanı Cevdet Altındağ, Erciş Belediye Eş başkanı Baran Bilici, Tuşba Belediye Eş başkanı Hanım Akkoş ve Edremit Belediye Eş başkanı Rabia Başak Koç, TBB meclisinin doğal üyesi olurken, 5355 sayılı Kanun’un 20'nci maddesi doğrultusunda Van ili milletvekili sayısı kadar, 8 kişilik asil üye, asil üyelerin yarısı kadar 4 kişilik yedek üye seçimi yapıldı.

TBB meclis üyesi seçimlerine Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Mavi listeden girerken Adalet ve Kalkınma Partili (AK Parti) meclis üyeleri de Beyaz listeden girdi. Yapılan seçimlerde DEM grubu 174 oy, AK Parti grubu ise 30 oy aldı.

Yapılan gizli oylama neticesinde oyların çoğunluğunu alan mavi listede bulunan Hatice Atabay Gündoğdu, Hediye Sayıner, Sakine Kutpınar, Reşat Eraslan, M. Tahir Ertaş, Ruknettin Hakan, Neslihan Şedal, Nebahat Benek asil üye olarak seçildi. Davut Acar, Şengül Polat, Ayvaz Hazir, Feyzi Caner yedek üye olarak belirlendi.

Zeydan, seçimlere katılan ve seçilen tüm üyeleri tebrik ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.