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Van’da tıraş ücretlerine zam geldi. Artan maliyetlerin ardından tıraş ücretleri için yeni fiyat tarifesi belirlendi.

Yeni tarifeye göre erkek berberlerinde; saç kesimi 200 TL, sakal kesimi 100 TL, saç ve sakal kesimi 300 TL, saç kesimi ve yıkama 200 TL, saç, sakal, yıkama 350 TL, çocuk tıraşı (makine ile) 100 TL, çocuk tıraşı (fantezi) 150 TL olarak uygulanacak.

Ekstra hizmetlere de zam yapıldığı belirtildi. Yeni tarifeye göre; makine ile sakal kesimi 100 TL, saç yıkama + fön çekme 100 TL, buhar veya kompres 100 TL, saç boyama 500 TL, bıyık ve sakal boyama 300 TL, damat tıraşı 2 bin TL, maske 80 TL, saç bakımı 200 TL, sir ağda 100 TL, saçın ustura ile kazınması 100 TL, dükkan harici tıraş mevcut fiyatların 2 katı olarak belirlendi.

Söz konusu fiyatlar en üst fiyat sınırını kapsıyor. Yeni fiyat tarifesi Van Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı İsa Berge ile Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç’un imzasıyla, berber ve kuaförlere gönderildi.