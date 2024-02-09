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Vali Ozan Balcı, il protokolü ile birlikte sporcu fabrikasını gezerek, sporcular ve antrenörlerin çalışmalarını izledi.

3000 sporcunun faydalanacağı fabrika; 5 kapalı spor salonu, 1 adet taekwondo salonu, 1 adet judo salonu, 1 adet masa tenisi salonu, 1 adet fitness salonu, 1 adet step aerobik salonu, 1 adet satranç ve dart salonu, 2 adet derslik, 2 adet eğitmen odası, 2 adet seminer odası, doktor odası, güvenlik odası ve sosyal donatılardan oluşuyor.

Çok amaçlı spor salonunu gezen, masa tenisi oynayıp basket atan Vali Ozan Balcı, gençlere çok kıymet verdiklerini belirterek, “Gençlerimizin sağlıklarını önemsiyoruz. Gençlerimizin hayallerini gerçekleştirmeleri için devletin, milletin imkanlarıyla bu salonu yaptık. Çok güzel bir salon oldu.

Gençlerimiz, çocuklarımız yaz kış burada spor yapacak. Bunun dışında spor yatırımlarımız devam ediyor. 22 adet kapalı spor salonunu bitiriyoruz. İlçelerimize 13 adet yüzme havuzu yapıyoruz. Okullara 300 voleybol-basketbol sahası yaptık. İlimizde 75 halı saha yapıyoruz. Okullarımıza 50 milyon TL spor malzemesi desteği verdik. Okullara folklor ekipleri kurduk. 13 ilçemize basket, voleybol, tenis kortu ve halı sahadan oluşan açık spor tesisleri yatık. Bu sporcu fabrikasının yapımında katkısı olan Gençlik ve Spor Bakanlığımız başta olmak üzere, Büyükşehir Belediyesi ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.” dedi.