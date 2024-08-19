Uzun zamandır İnci Kefalinin konserve yapım çalışmalarını yürüten ilgili firma nihayet Ar-Ge çalışmalarından sonra numune üretimlerine başladı.

Geçtiğimiz yıllarda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde (YYÜ) öğretim üyeliği yapan ve İnci Kefali ile ilgili önemli çalışmalara imza atan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Su Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, İnci Kefali’nin konserve yapımına ilişkin ilk açıklamayı yaptı.

Van’da uzun yıllar görev yapan ve inci kefali üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Mustafa Sarı, kentte görevli olduğu dönemlerde inci kefalinin konserveye dönüştürülmesi yönünde de önemli çalışmalar gerçekleştirmişti. 1990’lı yılların sonunda bu yönde çalışmalar gerçekleştiren Sarı, konserve numuneleri de hazırlatmış ve İnci Kefalinin raflara girmesi için önemli çaba harcamıştı.

Aradan geçen uzun zamanın ardından İnci Kefalinin (Van Balığı) konserveye dönüştürülmesi Vanlılar kadar, bu işe emek veren Prof. Dr. Mustafa Sarı’yı da mutlu etti.

1990’lı yılların sonunda dönemin Van Valisi Abdulkadir Sarı ve dönemin Van Ticaret Borsası (VATBO) Başkanı Feridun Irak ile beraber, İnci Kefalinin konserve yapım sürecine ilişkin birtakım girişim çalışmaları da yürüten Prof. Dr. Sarı, yaptığı paylaşımda; “İlkini Vali Abdulkadir Sarı ile doksanlı yılların sonunda, daha sonra VATBO projesi olarak sevgili Feridun Irak ile sürdürdüğümüz bir projenin ulusal düzeyde hayata geçmesi büyük mutluluk. Emeği geçenlere teşekkürler. Balığımızı, gölümüzü, doğamızı korumaya devam!” ifadelerine yer verdi.

Numuneleri hazır olan inci kefali konservelerinin, önümüzdeki aylarda raflardaki yerini alması bekleniyor.