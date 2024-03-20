Yerel seçimlere sayılı günler kala siyasi partilerin Van genelindeki çalışmaları da hız kazandı. Birçok parti kritik gördüğü merkez ilçelerde ve mahallelerde halkla bir araya gelmeye devam ediyor. Van Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, merkez ilçe ve diğer ilçelerde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren partiler, 31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde iyi bir sonuç almak istiyor.

31 MART'TA SANDIK BAŞINA GİDİLECEK

Döküm ve dağıtımına 29 Şubat Perşembe günü başlanan seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı 24 Mart Pazar günü tamamlanacak. Seçmenler bilgi kağıtlarını yanlarında getirmek zorunda olmayacak. Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasından veya "444 9 975" numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek.28 Mart'ta tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin listeler kesinleştirilecek.

VAN'DA 07.00-16.00 SAATLERİ ARASINDA OY KULLANILACAK

YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat öne çekti. Buna göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ile Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Diğer illerde oylar 08.00-17.00 saatlerinde kullanılacak.

34 siyasi partinin katılacağı seçimde partilerin oy pusulasındaki sıralamasında AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34. sırada yer alıyor.

VAN BÜYÜKŞEHİR İÇİN 22 ADAY YARIŞACAK

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 20 erkek, 2 kadın aday yarışacak. Listede AK Parti'den Abdulahat Arvas, DEM Parti'den Abdullah Zeydan, CHP'den Şükrü Şahar, Saadet Partisi'nden Özay İlhan, Yeniden Refah Partisi'nden Abdullah Sadıksoy, İyi Parti'den Abdullah Akbaş da yer alıyor. 22 ADAYIN 1'İ BAĞIMSIZ Buna göre, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 21'i siyasi parti, 1'i bağımsız olmak üzere, 20 erkek, 2 kadın aday mücadele edecek.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Abdulahat Arvas, İyi Parti'den Abdullah Akbaş, Memleket Partisi'nden Ali Ertuğrul Aybey, Demokrat Sol Parti'den Tuğçe Tekçe Ermiş, Yeniden Refah Partisi'nden Abdullah Sadıksoy, Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden Abdullah Zeydan, Türkiye Komünist Partisi'nden Onur Yılmaz, Zafer Partisi'nden Mehmet Emin Özbey, Halkın Kurtuluş Partisi'nden Sait Kıran, Türkiye Komünist Hareketi Partisi'nden Mehmet Altıntaş, Bağımsız Türkiye Partisi'nden Zeynep Selim Keleş, Yeni Türkiye Partisi'nden Mihraç Deger, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Şükrü Şahar, Hür Dava Partisi'nden Mehmet Mehdi Oğuz, Hak ve Özgürlük Partisi'nden Abdulmenaf Kıran, Demokrat Parti'den Hasan Kedali, Millet Partisi'nden Rafet Kaya, Milli Yol Partisi'nden Sinan Bilgili, Demokrasi ve Atalım Partisi'nden Erkan İrven, Saadet Partisi'nden Özay İlhan, Vatan Partisi'nden Mehmet Emin Arı, Bağımsız olarak İdris Ahi listede yer aldı.

İŞ İNSANI DA VAR İŞÇİ DE...

11 üniversite mezunu, 11 ortaokul mezunu olan adayların 3'ü iş insanı, 2'si emekli, 5'i avukat, 1'i insan kaynakları, 1'i öğrenci, 1'i işçi, 1'i siyasetçi, 1'i veteriner hekim, 1'i gayrimenkul, 2'si serbest, 1'i müteahhit, 1'i çiftçi, 1 tekstilci, 1'i mimar aday bulunuyor.

İLÇELERDE KAÇ PARTİ YARIŞACAK?

Öte yandan Van'ın Bahçesaray ilçesinde 9 parti, 1'i bağımsız toplan 10 aday, Başkale'de 8 parti, 1 bağımsız 9 aday, Çaldıran'da 7 aday, Çatak'ta 10 aday, Edremit'te 12 parti, 1'i bağımsız 13 aday, Erciş'te 10 parti, 2'si bağımsız 12 aday, Gevaş'ta 8 aday, Gürpınar'da 9 aday, İpekyolu'nda 16 parti, 1'i bağımsız 17 aday, Muradiye'de 7 aday, Özalp'ta 10 aday, Saray'da 9 aday, Tuşba'da ise 14'ü parti, 1'i bağımsız toplamda 15 aday yarışacak.