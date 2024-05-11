Van İl Sağlık Müdürlüğü’nde ilgili birim amirlerinin de katıldığı sağlık toplantısı gerçekleştirildi. Söz konusu toplantıya Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun başkanlık etti.

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun başkanlığında, hizmet başkanları ve kurum mühendislerinin katılımıyla, Van genelinde devam eden yatırımlar, hastaneler ve diğer birimlerde devam eden revizyonların son durumu ile ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda sunumlar yapılırken, karşılıklı görüş alış-verişinde de bulunuldu.