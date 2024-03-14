Ramazan ayının en büyük sembollerinden biri olan iftar çadırları bu yıl Van’da sadece Erciş ilçesinde kuruldu.

Van’da bu yıl belediyeler iftar çadırı kurmadı. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarafından organizasyonu yapılan ve her sene binlerce kişinin iftarlarını açtığı ramazan çadırları, Van’da bu sene de kurulmadı.

Van genelinde iftar çadırı kuran tek belediye Erciş Belediyesi oldu.

Erciş Kaymakamlığı ve Erciş Belediyesi ortaklığında kurulan iftar çadırı, ramazan ayı boyunca Erciş’te Van Yolu Caddesi’nde vatandaşlara hizmet verecek.