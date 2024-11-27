Van Valiliği, merkez İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde yarın (28 Kasım)eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu

İşte Van Valiliği’nden yapılan o açıklama:

Meteoroloji bölge müdürlüğümüzle yapılan değerlendirme neticesinde ilimiz genelinde bu gece ve yarın sabah saatlerinde hava sıcaklığının -6 dereceye düşeceği öngörüsüyle oluşacak buzlanma ve don olayı neticesinde kara ulaşımında oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin can güvenliğini tehlikeye atacak olası bir kaza riskine karşı;

İlimiz

📍İpekyolu

📍Edremit

📍Tuşba

İlçelerinde 28.11.2024 Perşembe günü resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1(bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla ve önemle duyurulur.