Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında yumurtalarını bırakmak ve üremesini sürdürebilmek için Van Gölü’nden tatlı sulara göç eden inci kefalleri, önüne çıkan engelleri aşmak için büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Balıkların bu eşsiz çabası renkli görüntülere sahne oluyor.

TFSF ONAYLI YARIŞMA DÜZENLENİYOR

İnci Kefali Tabiat Parkında (Balık Bendi) gerçekleştirilecek festival kapsamında ödüllü ‘İnci Kefali Göçü’ fotoğraf yarışması gerçekleştirilecek.

Van Valiliği, Erciş Kaymakamlığı, Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş Adliyesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Erciş Ticaret ve Sanayi Odası, Erciş Esnaf ve Sanatkârlar Kooperatifi, Erciş Selvihan Kadın Kooperatifi ve Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti paydaşlığında düzenlenen yarışmada para ödülü verilecek. Yarışma ‘Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’ onaylı olarak düzenleniyor.

YARIŞMADA ÖDÜLLER VERİLECEK

Yarışmada birinciye 20 bin TL, ikinciye 15 bin TL, üçüncüye ise 10 bin TL para ödülü verilecek. Ayrıca yarışma kapsamında sergilemeye hak kazanan (12 adet) fotoğraf bin TL, Erciş Ticaret ve Sanayi Odası Özel ödülü (2 adet) 3 bin TL, Erciş Esnaf ve Sanatkârlar Kooperatifi Özel Ödülü (2 adet) 3 bin TL ve Erciş Selvihan Kadın Kooperatifi Özel Ödülü (1 adet) 3 bin TL olarak belirlendi.

SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

‘İnci Kefali Göçü’ fotoğraf yarışması başvuruları 2 Mayıs 2025 tarihinde başladı ve 24 Mayıs Cumartesi günü son katılım tarihli olarak belirlendi. Kurul 26 Mayıs Pazartesi toplanacak ve sonuç ilanları ise 29 Mayıs Perşembe günü duyurulacak.

FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTLARI NELERDİR?

-Dijital (Sayısal) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olarak tek kategoridir.

-Her katılımcı en fazla 4 adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz yarışmaya katılabilir.

-Yarışmaya gönderilen fotoğrafların Van Erciş sınırları içerisinde, İnci kefali tabiat parkında (Erciş Balık bendi) çekilmiş olması zorunludur.

-2024 ve 2025 yılları dönemlerinde çekilmiş fotoğraflar ile de katılım sağlanabilecek.

Fotoğraf yarışmasının açıklaması ve detaylı şartnamesine https://tfsfonayliyarismalar.org/ üzerinden de ulaşılabilecek.

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

Yarışmada seçici kurul üyeleri ise şu isimlerden oluşuyor;

- Murat Karaloğlu – Erciş kaymakamı

- Cemal Aşan – Anadolu Ajansı Van Bölge Müdürü

- Feyat Erdemir – Demirören Haber Ajansı Van Bölge Müdürü

- Şükrü Akyüz – İhlas Haber Ajansı Van Bölge Müdürü

- Necmettin Karaca – Van Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı