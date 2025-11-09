Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı Mahallesi’nde ikamet eden Harun A. (42), Çelebibağı Jandarma Karakoluna müracaat ederek evine hırsız girdiğini ve bir miktar altın ile eşyalarının çalındığını, ayrıca evine ve eşyalarına zarar verildiğini beyan etti. Bunun üzerine harekete geçen Çelebibağı Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekibi tarafından konuyla ilgili araştırma başlattı.

Yapılan araştırmalar ve soruşturmalar sonucunda Harun A. isimli şahsın alacaklılarına karşı ödeme gücü bulunmadığından bir bahane göstermek amacıyla yalan beyanda bulunduğu ve kendisi tarafından evden hırsızlık süsü verilerek jandarmayı aldatmaya çalıştığı, çalınan altın veya eşya olmadığı belirlendi. "Yalancının mumu yatsıya kadar yanar" sözünün hayat bulduğu konuda, Harun A. hakkında asılsız ihbar ve yalan beyanda bulunarak adli makamları ve kolluk kuvvetlerini meşgul etmekten yasal işlem başlatıldı.