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Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, ‘Kitap Van’ projesi kapsamında kentteki ‘anaokulların, ilkokulların ve ortaokulların tüm dersliklerine 25’er kitap olmak üzere11 bin sınıf dersliğine alınan’ 285 bin kitabın dağıtım lansmanına katıldı.

“VAN, TÜRKİYE’NİN EN ZENGİN İLİ”

Selahattin Eyyubi Anadolu Lisesinde düzenlenen törende konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, "İlimizdeki tüm anaokulu, ilkokul ve ortaokullardaki 11 bin dersliğimize 285 bin kitap aldık. Çok güzel bir iş oldu.

Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çocukların bu kitapları okuması demek yaklaşık 6 buçuk milyon okuma demek. Bu, ilimizin eğitim kalitesine de büyük katkı sağlayacak. Sevgili öğrenciler, düzenli kitap okuma alışkanlığıyla başarılı olursunuz.

Hem hayal dünyanız genişler hem de geleceğe ilişkin umutlarınız güçlü olur. Aldığımız kitaplarla dünyanın ve Türkiye'nin yazarlarını, çizerlerini, sanatçılarını evinize, okulunuza taşımış oluyoruz. Şuanda okul kitaplıkları açısından Van, Türkiye'nin en zengin ili oldu” dedi.

“3 MİLYON KİTABI İLİMİZE KAZANDIRDIK”

3 milyon kitabı Van7a kazandırdıklarının altını çizen Vali Ozan Balcı, “500 bin TÜBİTAK kitabıyla Türkiye’nin en çok TÜBİTAK kitabına sahip il olduk. 300 okul kütüphanesi yaptık. 11 ilçemizde bebek çocuk kütüphanesi yapıyoruz.

İlimizde yeni bir halk kütüphanesi ile çocuk kütüphanesinin temelini attık. 80 bin öğrencimize 150 bin kitabı PTT kitap aracılığıyla adreslerine kadar ulaştırdık. İlçelerimizdeki halk kütüphanelerinin kitap sayısını 400 bine çıkardık. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına nitelikli kitap kazandırdık. Okullarda 1 saat kitap okuma saati olarak devam ediyor.

Yıl içerisinde yaptığımız okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilerimiz ödüllendiriyoruz. Öğretmenlerimiz de bu işi sahiplendiler. Öğretmenlerimize de ayrıca müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum.

Devletimizin, milletimizin kaynaklarını milletimizin kendi çocuklarına harcıyoruz. Çünkü kitap okuma alışkanlığı çocukken kazanılmalı. Hayatın, evrenin, yaşamın dili var. Kitap bunların en güzel araçlarından biri. Kitap okumadan hiçbir şeyle iletişim kuramayız. Hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Lansman program sonrasında kitapları inceleyen Vali Ozan Balcı, çocuklara da kitap hediye etti.