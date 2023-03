Ramazan öncesinde gıda ve et fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Et fiyatları maliyet kaynaklı zamlarla birlikte son bir ayda yüzde 30 daha pahalanırken, Van'da bir hafta öncesine kadar kilosu 220 liradan satılan kırmızı etin kilo fiyatı 270 liraya çıktı.

Yarın başlayacak olan Ramazan Ayı öncesinde maliyet artışı kaynaklı zamlar devreye girerken, et fiyatları son bir ayda yüzde 30 arttı. Başlayan şap salgınının et fiyatındaki artışı tetiklediği belirtilirken, Ramazan Ayı'nda sofralarında kırmızı et görmek isteyen vatandaşlar, kara kara düşünmeye başladı. Kırmızı etin fiyatı bir ayda yüzde 30 yükselirken, geçtiğimiz hafta Van'da 220 liraya satılan kemiksiz kırmızı etin kilo fiyatı 270 liraya çıkarken, kilosu 170 liraya satılan kemikli kırmızı etin fiyatı ise 190 lira oldu.

Ette yaşanan bu yükselişin nedeni bazı illerde görülen şap hastalığına bağlı olarak hayvan pazarlarının kapatılmasına bağlanırken, hastalığın henüz fiyatlara yansıyacak boyutta bir sorun yaratmadığı belirtiliyor. Et piyasasındaki spekülasyonlar üzerine Et ve Süt Kurumu, fiyatları sabitledi. Et ve Süt Kurumu'nda kıymanın kilosu 140, kuşbaşının kilosu 150 liradan satılıyor.

Etler 1'er kiloluk paketler halinde satılırken, kentte ucuz et almak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Et ve Süt Kurumu önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Ülke genelinde et ve et ürünlerinin fiyatı her geçen gün artmaya devam ederken, vatandaşlar ise ucuz et alabilmek için kentlerdeki Et ve Süt Kurumu'nun yolunu tutuyor.

Son dönemlerde et fiyatları tavan yapınca dar gelirli vatandaşlar, evlerine et götürebilmek için Et ve Süt Kurumu'nun önünde saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Van Et ve Süt Kurumu mağazasında her et türü için 1 kilo satış sınırı uygulanırken, kimi vatandaşlar 1 kilo daha fazla alabilmek için aileleriyle birlikte kuyruğa giriyor.

Van Bölge Gazetesi