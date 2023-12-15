Tahmini Okuma Süresi: dakika

WanHaber / ÖZEL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayında satılan konut sayısını açıkladı.

Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında, 2022 yılına göre yüzde 20,6 azalış gösterdi.

Konut satışlarında İstanbul Kasım 2023’te 15 bin 187 konut satışı ile en fazla satış yapan il olurken, Hakkari 52 konut satışı ile en son sırada yer aldı.

TÜİK verilerine göre Van’da 2023 yılı Kasım ayı içinde satılan toplam konut sayısı ise 633 olarak kayıtlara geçti. Van’da geçen yıl aynı ayda satılan konut sayısı 732 olarak gerçekleşmişti.

Van’daki konut satışlarından 27’si ipotekli satış olurken, 217’si ilk el satış ve 416’sı da ikinci el satış olarak gerçekleşti.