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Van’da akşam saatlerinde başlayan ve belli aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışı ve tipiye bıraktı.

Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahtaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi’nde kar yağışı ve tipinden dolayı sürücülere zor anlar yaşadı.

Bazı sürücüler yoldan çıkarken, bazıları ise geri dönmek zorunda kaldı.

Öte yandan, şehir merkezinde ise karla karışık yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Kimi vatandaş saçakların altında yağışın durmasını beklerken kimi vatandaş ise yağış altında yürümeyi tercih etti.