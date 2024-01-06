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Van’da kar yağışı bazı ilçelerde daha çok etkili oldu. Yoğun kar yağışının yaşandığı bazı ilçelerde onlarca yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, Van genelinde ulaşıma kapanan yerleşim yeri sayısı 492’ye ulaştı.

Van’ı etkisi altına alan kar yağışından dolayı Bahçesaray ilçesinde 23, Başkale ilçesinde 38, Çaldıran ilçesinde 43, Çatak ilçesinde 100, Erciş ilçesinde 72, Gevaş ilçesinde 13, Gürpınar ilçesinde 125, Muradiye ilçesinde 24, Özalp ilçesinde 39, Saray ilçesinde 12 ve Tuşba ilçesinde 3 olmak üzere toplamda 492 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediye personelleri yoğun çaba sarf ediyor.