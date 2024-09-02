Van'da patlak veren bir olay ülke gündemine oturdu.

İddialara göre Van-Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan Jandarma Astsubay Gül K., eşinden boşandıktan sonra Bitlis’in merkez ilçesinde yaşayan İmam İkram S. ile sevgili oldu.

Yine iddiaya göre ilişkilerinin ilerleyen sürecinde imam S., astsubay K. ile cinsel birliktelik yaşamak istedi.

KADIN ASTSUBAYLA İMAMIN PARA KARŞILIĞI İLİŞKİ İDDİASI

Aktarılana göre kadın astsubay ilişkiye girme karşılığında imamdan para isterken imam S.'nin de bu durumu kabul ettiği öne sürüldü.

Cinsel birlikteliğin yaşanmasının ardından İmam S.'nin kadın astsubaya ödeme yapmadığı iddiası da ortaya atıldı.

İmamın parayı ödememesi üzerine öfkelenen kadının, emri altındaki jandarma uzman çavuşlara imam S.'yi gasbettirmek ve dövdürmek için plan yaptığı iddia edildi.

TUTUKLANDILAR

Yine gazeteci Seyhan Avşar'ın haberine göre 28 Ağustos'ta yolu kesilen İkram S.'nin darbedilip gasba uğradığı bilgileri de paylaşıldı.

İmamın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, Gül K. ile 2 jandarma personelinin gözaltına alındığı ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirlendi.

O İMAM KONUŞTU

Yaşananlar sonrası iddiaların odağındaki İmam İkram S.'den bir açıklama geldi.

“Bütün kamera kayıtları, ses kayıtları mevcut” diyen imam S., “Şanlı ordumuzun içine sızmış; alçak, şantaj çeteleri benim başıma tabanca dayadı. Çoluk çocuğuma kavuştuğum için şu an hamdediyorum.” dedi.

"SOSYAL MEDYADAN TANIŞTIK"

Kadın astsubay ile sosyal medyadan tanıştığını da söyleyen imam, “Sosyal medyadan tanıştık. Van merkezde buluştuk. Arabama bindi. ‘Burada çok tanıdığım var. Beni görmesinler’ dedi. Van çıkışa geldiğimizde ise bana ‘durur musun?’ dedi. Ben orada durdum. Etrafımı sardılar. Ben böyle bir şey yaşanacağını aklımın ucundan geçirmezdim.” dedi.

"BÖYLE BİR ÇETEYİ AÇIĞA ÇIKARDIĞIM İÇİN KENDİMLE GURUR DUYUYORUM"

Evli ve iki çocuğunun olduğunu belirten imam, şöyle devam etti:

"Bunlar beni tehdit ediyordu. ‘Para vermezsen seni rezil ederiz. Sen imamsın vs.’ diyorlardı. Olay günü ise öldüresiye dövüldüm. Vücudumdaki tekme ayakkabı izlerini görseniz ölmediğime şaşırırsınız. Böyle bir çeteyi ben açığa çıkardığım için kendimle gurur duyuyorum. Cinsel ilişki olmadı. Zaten DNA örnekleri verdim."