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Konu hakkında Tuşba Belediyesi tarafından yapılan duyuruda; “Van ili Tuşba ilçesi Beyüzümü, Kalecik, Seyrantepe ve Şemsibey mahallelerini kapsayan alanda yapılan, UİP-651041951 plan işlem numaralı Tuşba İlçesi Hızlı Tren Hattı Güzergâhı ve Çevresi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Tuşba Belediye Meclisinin 22.11.2023 tarih ve 293 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup 5216 sayılı kanun gereği Van Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.12.2023 tarih ve 415 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Plan revizyonu 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda ve internet sayfamızda 09/01/2024 tarihi itibariyle eş zamanlı olarak 30(otuz) gün süreyle askıya çıkarılmış ve ilan edilmiştir” denildi.

TUŞBA BELEDİYESİ İMAR PLANINI ASKIYA ÇIKARDI

Tuşba Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısında onaylanan Beyüzümü, Kalecik, Seyrantepe ve Şemsibey mahallelerini kapsayan İmar Planı değişikliği askıya çıkarıldı.

Konuyla ilgili görüşlerini bildiren Van Büyükşehir Belediyesi HDP gurup sözcüsü ve Tuşba belediye meclis üyesi İsmet Tan, “Van büyükşehir belediyesi hazırladığı 1/5000 lik ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının 1/1000 ölçekli uygulama imar planının Tuşba belediye meclisi tarafından onaylanmasının ardından askıya çıktı.

9 Ocak’ta askıya çıkan imar planı 9 Şubata kadar askıda kalacak. Bu uygulama imar planlarıyla alakalı mağdur olan veya mağdur olduğunu düşünen arsa ve gayrimenkul sahiplerinin 1/5000 ölçekli uygulama imar planı için Van büyükşehir belediyesi çevre şehircilik ve imar daire başkanlığına, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı için de Tuşba Belediyesi imar müdürlüğüne yazılı olarak itirazlarını yapmalarını gerekmektedir” dedi.