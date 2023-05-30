WanHaber - ÖZEL / M. Salih Giyci

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanına şampiyonluk için çıktı.

Sarı-kırmızılılar, zorlu deplasmandan 4-1'lik galibiyetle dönerek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren goller Mauro Icardi(2), Sergio Oliveira ve Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Ankaragücü'nün tek sayısını Milson kaydetti.

VAN'DA KUTLAMALAR BAŞLADI

Galatasaray'ın şampiyonluğu ilan etmesiyle birlikte Van'daki taraftarlarıda cadde ve sokaklarda kutlamalara başladı. Galatasaray bayraklarıyla caddede tur atan Galatasaraylılar, Beşyol meydanında toplanmaya başladı.

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