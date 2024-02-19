Ücretsiz "Dijital ve Doğa Fotoğrafçılığı Kursu" başvuruları başladı. Kursa katılmak isteyenler, başvurularını kurs.van.bel.tr adresi üzerinden yapabilecekler. Katılımcılar, fotoğrafçılık konusunda deneyim kazanacakları kursta aynı zamanda fotoğrafçılık teknikleri hakkında da bilgi sahibi olabilecekler.
İpekyolu İlçesi Hacıbekir Mahallesi’nde bulunan Van Büyükşehir Belediyesi Hacıbekir Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan kursun, yeterli başvuru sayısına ulaşılması durumunda açılacağı kaydedildi.
Kaynak: Wanhaber / Oktay Dincer