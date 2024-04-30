Yayımlanan karara göre lokanta, restoran, kafe ve pastanelere, fiyat listesini iş yerine asma zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda Van il genelinde de ekiplerin denetimleri sürüyor.

Van Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ve zabıtalar, Van genelinde lokanta, restoran, kafe ve pastaneleri denetleyerek fiyat listesi asıp asmadıklarını kontrol ediyor.

İşletmelerin girişinde ve masalarda görünür şekilde fiyat listelerinin olması istenirken, alınan kararlara uymayanlara tutanak tutuluyor.

Ekipler ayrıca, fiyat listeleri ile kasa fiyatları karşılaştırması da yapıyor.

Daha önce uyarılmasına rağmen fiyat listesi asmayan ilgili yerlere cezai işlem uygulanırken, söz konusu denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Vatandaşlar da, uygulamandan memnun olduğunu dile getirdi.