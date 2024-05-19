Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde düzenlenen "İsra " yürüyüşü İpekyolu'ndaki Kent Park’ın önünden başladı.

Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüşe katılanlar, ellerinde meşalelerle Kazım Karabekir Caddesi'nde yürüyerek "Filistin'e özgürlük", "Katil İsrail", "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.

Cumhuriyet Caddesi’ndeki Kent Meydanı’nda sona eren yürüyüşün ardından Kur’an-ı Kerim okundu.

Daha sonra basın açıklaması yapan Hayati Beyde, Gazze halkının varoluş mücadelesi verdiğini belirtti.

Filistin için 7 ayı aşkın süredir meydanlarda olduklarını hatırlatan Beyde, şunları kaydetti:

"Kardeşlerimizin yalnız olmadığını dualarımızla, sloganlarımızla, açıklamalarımızla ve infaklarımızla bütün dünyaya ilan ediyoruz. Gazze’de katliam var ama aynı zamanda izzetli bir direniş var. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Şurası tartışmasız bir gerçek ki Aksa Tufanı, İsrail’in yenilmez diye bilinen ordusunu ve istihbaratını yerle bir etti. Dünyanın bütün güçleri bir araya geldiler ama kendilerini Kassam Tugayları olarak tanımlayan bir avuç imanlı yiğidi yenemediler. Gazze’de şu anda yüzbinlerce insan, yeterli gıdaya ve suya ulaşamıyor. 21. yüzyılda dünyanın gözleri önünde açlık ve susuzluk sebebiyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalmış durumda."

Gazze’deki krizin hafifletilmesi için şehrin enerji ve temiz su ihtiyacının acil olarak karşılanması gerektiğini vurgulayan Beyde, "Ayakta kalan sağlık merkezleri başta olmak üzere hayatın pek çok alanında ihtiyaç duyulan yakıtın Gazze’ye girişinin engellenmesi de tedavi hizmetlerinin yanında pek çok insani ihtiyacın karşılanmasının önünde büyük engel teşkil ediyor. Eli kalem tutanlar bu davayı yazsın. Hitabeti güçlü olanlar bu davayı konuşsun. Herkes bir şey yapsın, sakın sessiz kalmayalım. Çünkü sessizlik öldürür." ifadelerini kullandı.