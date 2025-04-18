Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından sürdürülen hizmet kapsamında, ulaşım desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlar Van Büyükşehir Belediyesine ait araçlarla ücretsiz olarak sağlık merkezlerine ulaştırılıyor.

Engelli bireylerden gelen talepleri dikkate alan ekipler, kayıt altına alınan hastaları tedavi günlerinde evlerinden alıp hastaneye götürüyor, tedavi sonrası ise tekrar güvenli bir şekilde evlerine bırakıyor. Bu hizmet sayesinde engelli vatandaşlar sağlık hizmetlerine daha kolay ve hızlı ulaşabiliyor, ulaşımda yaşanan zorluklar ortadan kalkıyor.