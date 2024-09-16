10 ayrı gruba ait verilerin paylaşıldığı rakamlara göre Van’da 2023 yılında en fazla istihdam edilen yaş grubu 15 ila 24 yaş aralığı oldu.

Van’da 15 ila 24 yaş aralığında işe alınan 3 bin 28 kişiden bin 189’u erkek olurken, bin 839’u ise kadın oldu.

Yaş gruplarına ve illere göre yerleştirmelerde; 25 ila 29 yaş aralığında ise bin 532 kişi işe alınırken, bunlardan; 831 kişi erkek, 701 kişi ise kadın olarak İŞKUR kayıtlarında yer aldı. 30-34 yaş aralığında istihdam edilen erkek sayısı 623, kadın sayısı 248 olurken toplam işe alınan kişi sayısı 2023 yılında bu yaş grubunda 871 oldu.

Van’da 2023 yılında diğer yaş gruplarında istihdam edilenlerin oranı ve cinsiyete göre değişimi ise şu şekilde;

35-39 yaş aralığı işe alınan erkek sayısı 459, kadın sayısı 94 toplam 553, 40-44 yaş aralığı işe alınan erkek sayısı 485, kadın sayısı 75 toplamda 560, 45-49 yaş aralığı işe alınan erkek sayısı 419, kadın sayısı 21 toplam 440, 50-54 yaş aralığında işe alınan erkek sayısı 235 olarak kayıtlara geçerken, kadınlardan istihdam edilen olmadı.

2023 yılında VaN’da; 60-64 yaş aralığında istihdam edilen erkek sayısı 117 olurken yine o yaş aralığında istihdam edilen kadın olmadı. 65 yaş üzeri istihdam edilen erkek sayısı 16 olarak kayıtlara geçerken, o yaş aralığında istihdam edilen kadın olmadı.

2023 yılında İŞKUR verilerine göre Van’da istihdam edilen erkek sayısı 4 bin 760, kadın sayısı ise 2 bin 987 toplamda ise 7 bin 474 kişi oldu.

2023 yılını kapsayan verilerde daha önce paylaşılan istatistiklere göre 1 milyon 127 bin 612 nüfusa sahip Van en fazla işsizlik oranına sahip ikinci kent olurken aynı zamanda Türkiye’de en fazla genç nüfusa sahip iller arasında da yer alıyor.