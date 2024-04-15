Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde; 970 litre gümrük kaçağı akaryakıt, bin 426 paket gümrük kaçağı sigara, 225 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 100 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirilmiştir.

Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 7 olay kapsamında 9 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.