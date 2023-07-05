Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesi’nde bazı poliklinikler için mesai saatleri sonrasına da randevu alınabiliyor.

Hasta yoğunluğunu önlemek, randevu bulamayan hastaların randevu bulmalarını kolaylaştırmak için bazı polikliniklerde mesai saatleri sonrası da hizmete devam ediliyor.

SBÜ Van Eğitim Araştırma bu hafta Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Çocuk Kardiyoloji, Çocuk Cerrahi, Göz Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Radyoloji polikliniklerinde 17.00 – 20.00 saatleri arasında hizmet verilmeye devam edilecek.

Vatandaşlar, bu hafta mesai saatleri dışında söz konusu bu polikliniklerden hizmet alabilecek.