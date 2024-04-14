Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş karayolu üzerinde Alaköy-Yumrutepe mahallesi kavşağında meydana geldi. Van’dan Erciş istikametine giden 58 ACH 762 plakalı otomobil, önünde seyreden 10 BEY 62 plakalı otomobile arkadan çarptıktan sonra yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak dik şekilde asılı kaldı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi üzerinde kaza yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dik duran otomobilin sürücüsü jandarma ve vatandaşlar tarafın ön camdan çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Diğer otomobildeki hafif yaralanan 2 kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.